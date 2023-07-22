Жители Опочки и Красногородского района фиктивно зарегистрировали граждан

19:38, 22 июля 2023, ПАИ

Жители Опочки и Красногородского района подозреваются в фиктивной регистрации граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в текущем году в городе Опочке 39-летняя безработная местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан. А на территории Красногородского района 49-летняя не работающая местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданина Российской Федерации.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.