1120-летие празднует город Псков

09:47, 23 июля 2023, ПАИ

1120-летие со дня первого упоминания Пскова в летописи и 79-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают псковичи.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации, в этот день в Пскове пройдёт обширная праздничная программа.

Так, с 10:00 до 14:00 состоится традиционная акция «Автопоезд памяти» по местам боевой славы и к памятным знакам Пскова (сбор у памятного знака «Первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году»).

С 10:00 до 14:00 на стадионе «Машиностроитель» будут проходить городские соревнования «Кубок освобождения».

С 10:30 до 15:00 в акватории реки Великой состоится регата – спортивные соревнования по гребле «Псковская ладья».

С 11:00 до 16:00 в парке Строителей пройдёт детская интерактивная площадка «Дворовые игры» арт-студии имени детства.

С 12:00 до 18:00 на стадионе «Электрон» состоится военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова».

С 13:00 до 17:00 в Финском парке пройдёт концертная программа заслуженных коллективов народного творчества России.

С 14:00 до 19:00 в сквере у Дома офицеров состоится праздничное мероприятие «Весёлый праздник в добром сквере».

С 16:00 до 16:30 у Могилы Неизвестного Солдата и памятной стелы «Псков – город воинской славы» пройдёт торжественная церемония возложения гирлянд и цветов.

С 16:00 до 20:00 в Финском парке на площадке у Троицкого моста будет проходить молодёжный вечер танцев «сТАНЦЫя».

С 20:30 до 22:00 в Зелёном театре состоится историческое шоу «Россия начинается здесь».

Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.