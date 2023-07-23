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Общество

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в следующем году

Самые выгодные в России месяцы для отпуска в 2024 году, с точки зрения доходов, это июль, август и октябрь, а вот в оставшиеся месяцы 2023 года пойти отдыхать выгоднее всего будет в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлию Санину.

«Для тех, кто планирует отпуск заранее, уже следует задуматься о том, в какой месяц отдыхать в 2024 году... Отпуск лучше планировать на июль или октябрь – в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит в доходах сотрудник не потеряет. В августе 22 рабочих дня, поэтому его также можно рассмотреть для отдыха, так как разница между отпускными и зарплатой будет минимальна», – прокомментировала она.

Она отметила, что следующем году лучше не планировать отпуск в январе, мае и июне, поскольку в эти месяцы минимальное количество трудовых дней. А значит, каждый рабочий день будет стоить дороже, чем в другие месяцы.

В оставшуюся половину текущего года оптимальнее всего пойти отдыхать в августе. Дело в том, что рабочий день в восьмом месяце года будет стоить дешевле, а значит размер отпускных приблизится к зарплате. При этом не стоит идти в отпуск в октябре, ноябре и декабре, так как там будет меньше рабочих дней, чем в августе.

Юлия Санина объяснила, что понятие выгодного и невыгодного месяца для отдыха существует из-за того, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата.

«Для того, чтобы понять, сколько отпускных получит сотрудник, нужно разделить зарплату на 29,3 – это число принято для расчётов среднего количества дней в месяце. Далее полученную цифру нужно умножить на количество дней в месяце», – объяснила эксперт.

Она также добавила, что если количество рабочих дней в месяце меньше обычного, значит размер отпускных будет отличаться от зарплаты в меньшую сторону, и работник потеряет в доходах некоторую сумму.

Для увеличения размера отпускных Юлия Санина рекомендует уходить на отдых не с понедельника, а с субботы, если работодатель не против.

«Дело в том, что оплата выходных дней не подразумевается при расчёте зарплаты, а вот если работник в отпуске, то оплата за выходные полагается», – заключила она.

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