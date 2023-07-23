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Общество

Самый большой в России рулет из ветчины и сыра приготовили в Екатеринбурге

Кулинарный рекорд по приготовлению самого большого рулета из ветчины с занесением в Российскую книгу рекордов установили в Екатеринбурге на гастрономическом фестивале «Да, шеф!». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева.

«На фестивале «Да, шеф!» мы всегда стараемся удивить город, людей, стараемся сделать что-то большое, гигантское, страна-то гигантская», – подчеркнул он.

По словам телеведущего, организаторы стараются базироваться на какой-либо локальной теме, локальном продукте либо блюде.

«И оказывается, что единственный продукт, который объединяет весь Екатеринбург, – это майонез ЕЖК, он один во всей России – самый узнаваемый и любимый людьми. А что мы больше всего любим с майонезом? Салаты, но сложно сделать на такое количество гостей, поэтому сначала решил сделать самое гигантское яйцо под майонезом, а потом все-таки подумали, что рулет будет намного интереснее и вкуснее», – рассказал шеф-повар.

Константин Ивлев также отметил, что изначально планировалось приготовить рулет весом 30 кг, но в конечном результате вес удалось увеличить до 41 кг.

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