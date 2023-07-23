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Спорт

Стали известны итоги соревнований по армрестлингу в честь Дня города Пскова

Соревнования по армрестлингу прошли в честь Дня города на воркаут-площадке в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

По итогам соревнований первое место на обеих руках занял Максим Зуев. В борьбе на правой руке вторым стал Дмитрий Смыслов. На третьей строчке расположился Нуратдин Юсупов. Второе место на левой руке занял Никита Карпенков, а бронзу взял Игорь Слинчак.

«Сюда пришли не только те, кто у нас занимаются, а ещё и просто ребята с улицы, с других видов спорта», – рассказал корреспонденту ПАИ представитель Федерации армрестлинга Пскова Игорь Курятников.

«Наши соревнования не разбиваются по весовым категориям, потому что большинство ребят непрофессионалы. Мы объяснили участникам все правила, показали, какие бывают опасные положения, чтобы никто не травмировался», – отметил Игорь Курятников.

Также представитель федерации армрестлинга рассказал о развитии этого направления: «У нас в планах создать секцию. И именно подобные соревнования пополняют аудиторию армрестлинга. Сейчас у нас есть человек пять, которые горят такой идеей. Очень мало людей приходит, узнав об этом из соцсетей. Больше приходит именно после таких мероприятий».

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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