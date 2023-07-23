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Культура

Ансамбль русской музыки выступит на Днях Псковской области в Витебске

Ансамбль русской музыки «Псков» выступит на Днях Псковской области в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.  

«29 июля на главной сцене в парке Тысячелетия в исполнении ансамбля прозвучат самые яркие и выигрышные народные произведения, в том числе фирменный «Псковский скобарь», – отметили в комитете.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Там подчеркнули, что этот ансамбль заслуженно называют «живой легендой филармонии». «Созданный в 1979 году под названием «Гусляры», он ознаменовал «второе рождение» гуслей на Псковской земле. Необычен состав ансамбля из 16 человек. Традиционные домру, балалайку, баян дополняют клавишные, бас-гитара, колокола, ударные. Но главный инструмент ансамбля — гусли звончатые. Именно они придают звучанию ансамбля неповторимый колорит», – рассказали в комитете.  

Украшением концертной программы станут солисты-вокалисты — Заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, а также солистка, лауреат всероссийских конкурсов, Елена Федина.

«Программы ансамбля «Псков» – это всегда яркие, запоминающиеся вокальные и инструментальные композиции», – заключили в комитете.

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область. С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке

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