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Опубликована афиша Дней Псковской области в Витебске

Опубликована афиша Дней Псковской области в Витебске, которые пройдут с 27 по 30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области 

27 июля 2023 года.

17:00 – техническое открытие всех площадок.

28 июля 2023 года.

Основная сцена:

19:00 – «Любимые песни и романсы» в исполнении Заслуженной артистки РФ Натальи Александровой;

19:30 – официальное открытие Дней Псковской области в Витебске;

20:00 – концертная программа в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области с солистами Михайловского театра. Художественный руководитель – Алексей Репников;

22:00 – мультимедийный спектакль с музыкальными фонтанами и фейерверком на воде.

Малая (детская) сцена:

15:00 – спектакль Псковского областного театра кукол «Петрушка и Колобок»;

15:00 – спектакль Псковского областного театра кукол «Ковбойская история».

Праздничное пространство:

16:00 – 18:00 – интерактивная программа для детей, работа аниматоров, Парк деревянных игр, фольклорные программы от народного самодеятельного коллектива «Уграда».

29 июля 2023 года.

Основная сцена:

16:00 – ансамбль «Саморезы»;

17:00 – заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры»;

18:00 – ансамбль русской музыки «Псков»;

19:00 – заслуженный коллектив Народного творчества России, ансамбль «Сказ» имени Виталия Григорьевича Румянцева;

20:00 – группа «Лиза Матрёшка»;

21:00 – группа «Радио Бэнд»;

22:30 – мультимедийный спектакль с музыкальными фонтанами и фейерверком на воде.

Малая (детская) сцена:

12:00 – спектакль Псковского областного театра кукол «Петрушка и колобок»;

13:00 – научное шоу профессора Николя;

14:30 – спектакль Псковского областного театра кукол «Ковбойская история»;

16:00 – научное шоу профессора Николя.

Праздничное пространство:

11:00 – 17:00 – интерактивная программа для детей, работа аниматоров, Парк деревянных игр, фольклорные программы от народного самодеятельного коллектива «Уграда».

30 июля 2023 года.

Малая (детская) сцена:

12:00 – спектакль Псковского областного театра кукол «Петрушка и колобок»;

13:00 – 16:00 – презентация районов Псковской области.

Праздничное пространство:

11:00-14:00 – интерактивная программа для детей, работа аниматоров, Парк деревянных игр, фольклорные программы от народного самодеятельного коллектива «Уграда».

Местом празднования станет парк Тысячелетия в Витебске. На фестивале гости смогут познакомиться с культурой, туристическим потенциалом, экономическими ресурсами, инвестиционными возможностями, производителями и патриотическим движением региона.

На главной сцене перед гостями выступят лучшие коллективы региона – Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени В. Г. Румянцева и заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры».

Для маленьких посетителей подготовили специальную детскую программу с выступлением Псковского областного театра кукол и интерактивными развлечениями.

Псковские группы Radioband и Drum&Jazz обеспечат музыкальную составляющую праздника. А вечером гостей фестиваля ждёт мультимедийный спектакль с музыкальными фонтанами и фейерверком на воде.

Также в парке развернётся ярмарочное пространство, где будут представлены производители и мастера прикладного искусства Псковской области – сырная продукция, мороженое, кондитерская продукция, виноградные улитки, кузнечное дело и многое другое.

Промышленная выставка будет встречать посетителей экспозицией продукции крупнейших предприятий Псковской области, зоной дегустации сбитня и клюквы в сахаре, а также фотозоной из прессованной продукции от одной из псковских компаний.

На площадке, посвящённой туризму, можно будет узнать о достопримечательностях, особенных и знаковых местах, туристических маршрутах и музеях Псковской области. Здесь развернутся зоны с флэшмобами, мастер-классами, дегустациями и интерактивными играми.   

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита в июле 2022 года делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область.

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