Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 40 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за семь дней

128 человек, в том числе 41 ребёнок, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 13 по 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото ПАИ

По состоянию на 19 июля в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1 768 человек) снизилось на 30,2 %, количество обратившихся детей (495 человек) снизилось на 21,5 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 1 890 человек, в том числе 507 детей.

Больше всего случаев укусов клещей зарегистрировано в Пскове (47 случаев). Следующим по количеству укусов идёт Печорский район (11). Девять обращений зарегистрировали в Псковском районе, восемь – в Гдовском, шесть – в Островском районе, по пять – в Новосокольническом и Пустошкинском районах, а также в Великих Луках, по три – в Себежском, Струго-Красненском, Порховском и Дедовичском районах, по два – в Пыталовском, Куньинском, Палкинском и Новоржевском районах, по одному – в Пушкиногорском, Локнянском, Дновском, Опочецком и Великолукском районах. Ноль случаев зафиксировано в Плюсском, Красногородском и Усвятском районах.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте. Также в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приёму и проведению исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 июля 2023

Поезд по маршруту Оредеж – Дно отменят 28 июля

24 июля 2023

Галина Невалённая объяснила псковичам, сколько времени занимает диспансеризация

24 июля 2023

Монтаж главной сцены к Дням Псковской области начался в Витебске

24 июля 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

24 июля 2023

Псковичи могут выбрать между льготными лекарствами и денежной компенсацией их стоимости

24 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Военно-исторический фестиваль в Пскове

24 июля 2023

Более 40 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за семь дней

24 июля 2023

До +24 градусов ожидается сегодня в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...