Более 40 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за семь дней

10:48, 24 июля 2023, ПАИ

128 человек, в том числе 41 ребёнок, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 13 по 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 19 июля в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1 768 человек) снизилось на 30,2 %, количество обратившихся детей (495 человек) снизилось на 21,5 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 1 890 человек, в том числе 507 детей.

Больше всего случаев укусов клещей зарегистрировано в Пскове (47 случаев). Следующим по количеству укусов идёт Печорский район (11). Девять обращений зарегистрировали в Псковском районе, восемь – в Гдовском, шесть – в Островском районе, по пять – в Новосокольническом и Пустошкинском районах, а также в Великих Луках, по три – в Себежском, Струго-Красненском, Порховском и Дедовичском районах, по два – в Пыталовском, Куньинском, Палкинском и Новоржевском районах, по одному – в Пушкиногорском, Локнянском, Дновском, Опочецком и Великолукском районах. Ноль случаев зафиксировано в Плюсском, Красногородском и Усвятском районах.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте. Также в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приёму и проведению исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.