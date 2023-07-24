Директор Псковской федерации стрельбы из лука прокомментировала соревнования в честь Дня города Пскова

18:06, 24 июля 2023, ПАИ

Директор Псковской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировала соревнования в честь Дня города, которые прошли в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 23 июля.

«Этот турнир проходит во второй раз, в прошлом году был впервые. Это прекрасная практика проведения соревнований. У нас в городе стрельба из лука только набирает обороты. Лишь недавно в Пскове была создана Федерация стрельбы из лука, поэтому такие турниры играют важную роль в поддержании интереса спортсменов, а также способствуют их развитию», – отметила Таисия Кеньк.

«В июле мы привозили на сборы спортсменов и тренера из Санкт-Петербурга, сейчас провели турнир, в сентябре снова организуем учебно-тренировочное состязание, ближе к концу года проведём официальное соревнование, а в январе поедем на областные соревнования в Великие Луки. Ищем любые возможности, чтобы не только вовлекать людей в разовые занятия, но и стимулировать рост наших спортсменов в этом виде спорта», – подчеркнула директор.

Напомним, что вчера были подведены итоги турнира по стрельбе из лука в честь Дня города Пскова.