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Спорт

Директор Псковской федерации стрельбы из лука прокомментировала соревнования в честь Дня города Пскова

Директор Псковской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировала соревнования в честь Дня города, которые прошли в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 23 июля.

Фото здесь и далее: Псковская федерация стрельбы из лука

«Этот турнир проходит во второй раз, в прошлом году был впервые. Это прекрасная практика проведения соревнований. У нас в городе стрельба из лука только набирает обороты. Лишь недавно в Пскове была создана Федерация стрельбы из лука, поэтому такие турниры играют важную роль в поддержании интереса спортсменов, а также способствуют их развитию», – отметила Таисия Кеньк.

«В июле мы привозили на сборы спортсменов и тренера из Санкт-Петербурга, сейчас провели турнир, в сентябре снова организуем учебно-тренировочное состязание, ближе к концу года проведём официальное соревнование, а в январе поедем на областные соревнования в Великие Луки. Ищем любые возможности, чтобы не только вовлекать людей в разовые занятия, но и стимулировать рост наших спортсменов в этом виде спорта», – подчеркнула директор. 

Напомним, что вчера были подведены итоги турнира по стрельбе из лука в честь Дня города Пскова.

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