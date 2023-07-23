Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги турнира по стрельбе из лука в честь Дня города Пскова

Ежегодный турнир по стрельбе из лука «Точка отчёта-23», посвящённый Дню города, прошёл в Пскове не стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в группе «Лучный тир Look» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проводились в два этапа. Первый этап был квалификационным. На втором этапе участники разыгрывали призовые места. Дистанция, с которой стреляли спортсмены, составила 18 метров.

По итогам проведённых соревнований первое место среди мужчин занял Илья Балакин, на второй строчке расположился Роман Гаврилов и замкнул тройку лидеров Евгений Лебедев.

В женском зачёте лучшей стала Ксения Бублей. Второе место досталось спортсменке Татьяне Зауре. Бронзовым призёром оказалась Дарья Боброва.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 июля 2023

ФК «Луки-Энергия» уступил московскому «Динамо-2» в первом матче сезона

23 июля 2023

Первое место заняла профсоюзная команда в соревнованиях по гребле в Пскове

23 июля 2023

ФК «Псков» стал обладателем кубка области

23 июля 2023

Стали известны итоги соревнований по армрестлингу в честь Дня города Пскова

22 июля 2023

Себежские волейболисты завоевали золото в ежегодном турнире в Островском районе

22 июля 2023

Рекорд Псковской области побили на соревнованиях по гиревому спорту

22 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Соревнования по воркауту в честь Дня города Пскова

22 июля 2023

Спортсменка Наталья Спиридонова прокомментировала свой новый личный рекорд


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...