Подведены итоги турнира по стрельбе из лука в честь Дня города Пскова

23:52, 23 июля 2023, ПАИ

Ежегодный турнир по стрельбе из лука «Точка отчёта-23», посвящённый Дню города, прошёл в Пскове не стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в группе «Лучный тир Look» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проводились в два этапа. Первый этап был квалификационным. На втором этапе участники разыгрывали призовые места. Дистанция, с которой стреляли спортсмены, составила 18 метров.

По итогам проведённых соревнований первое место среди мужчин занял Илья Балакин, на второй строчке расположился Роман Гаврилов и замкнул тройку лидеров Евгений Лебедев.

В женском зачёте лучшей стала Ксения Бублей. Второе место досталось спортсменке Татьяне Зауре. Бронзовым призёром оказалась Дарья Боброва.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.