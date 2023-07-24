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Происшествия

Полиция по горячим следам раскрыла грабёж в Плюссе

Сотрудники полиции раскрыли грабёж в Плюссе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 22 июля у дома на улице Ленина в поселке Плюсса злоумышленник с применением насилия похитил у проходившей женщины сумку с сотовым телефоном, банковскими картами, документами и деньгами в сумме 20 тысяч рублей, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный, ранее судимый 36-летний местный житель. Все похищенное изъято и возвращено потерпевшей.

В отношении фигуранта в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведётся следствие.

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