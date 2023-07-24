Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Около полумиллиона рублей отдали великолучане мошенникам

Около 500 тысяч рублей лишились великолучане после общения с мошенниками. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Фото: ПАИ

Так, 19 июля в полицию обратилась местная 23-летняя жительница. 18 июля ей позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники завладели её данными и пытаются оформить кредит на имя потерпевшей.

Для того чтобы сохранить свои сбережения, ей необходимо взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета. Великолучанка оформила кредиты в разных банках, сняла собственные средства и перевела по указанным данным 170 тысяч рублей.

В этот же день в правоохранительные органы обратился 57-летний великолучанин. 29 мая ему позвонил якобы сотрудник полиции и пояснил, что кто-то по доверенности от его имени пытался оформить кредит. После этого злоумышленник переключил мужчину на лжесотрудника ЦБ, который уговорил мужчину оформить кредит и перевести деньги по указанным данным. В результате он лишился 300 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 июля 2023

Два уголовных дела возбудили по фактам незаконного вылова рыбы на Псковском озере

24 июля 2023

Около полумиллиона рублей отдали великолучане мошенникам

24 июля 2023

Миномётную мину обнаружили в Печорском районе

24 июля 2023

Более 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

23 июля 2023

Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля в Великолукском районе

23 июля 2023

Несовершеннолетний велосипедист учинил ДТП в Опочке   

23 июля 2023

Нетрезвый водитель учинил ДТП на улице Коновницыных в Пскове

23 июля 2023

Велосипедиста госпитализировали после наезда автомобиля в Куньинском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...