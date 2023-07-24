Около полумиллиона рублей отдали великолучане мошенникам

11:31, 24 июля 2023, ПАИ

Около 500 тысяч рублей лишились великолучане после общения с мошенниками. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Так, 19 июля в полицию обратилась местная 23-летняя жительница. 18 июля ей позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники завладели её данными и пытаются оформить кредит на имя потерпевшей.

Для того чтобы сохранить свои сбережения, ей необходимо взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета. Великолучанка оформила кредиты в разных банках, сняла собственные средства и перевела по указанным данным 170 тысяч рублей.

В этот же день в правоохранительные органы обратился 57-летний великолучанин. 29 мая ему позвонил якобы сотрудник полиции и пояснил, что кто-то по доверенности от его имени пытался оформить кредит. После этого злоумышленник переключил мужчину на лжесотрудника ЦБ, который уговорил мужчину оформить кредит и перевести деньги по указанным данным. В результате он лишился 300 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.