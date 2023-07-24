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Общество

Псковские студенты прошли практику на базе Гродненского медуниверситета

Студенты-медики ПсковГУ прошли двухнедельную производственную практику на базе Гродненского государственного медицинского университета. Пятеро студенток проходили практику в отделениях гематологии и неврологии в должностях помощников врача стационара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В состав группы вошли студенты направления «лечебное дело»: третьекурсницы Анна Иванова и Дарья Коломийчук, а также четверокурсницы Юлия Стрижова, Анна Осипянц и Ольга Васильева.

С инициативой организации обмена студентами по программе академической мобильности в 2022 году выступил Гродненский государственный медицинский университет. Чтобы попасть на практику в Гродно, студенты медицинского факультета ПсковГУ участвовали в конкурсе, где учитывались средний балл, индивидуальные достижения, университетская активность и прочее.

«Первая наша неделя прошла в гематологии. Работники больницы были приветливы к нам и стремились многому научить и многое показать. Мы неоднократно наблюдали и ассистировали на стернальной пункции, которая используется для оценки состояния костного мозга и диагностики течения заболеваний системы крови, осуществляли утренний обход пациентов, на котором собирали анамнез, проводили физикальный осмотр, измеряли артериальное давление и пульс. Врачи объясняли нам схемы лечения, используемые в данном ЛПУ», – отметила студентка ПсковГУ Анна Осипянц.

На второй неделе студенты проходили практику в неврологическом отделении, где познакомились с широким спектром заболеваний, включая рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, эпилепсию, различные нарушения мозгового кровообращения.

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