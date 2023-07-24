Торжественный молебен в честь княгини Ольги отслужили в главном храме Пскова

13:59, 24 июля 2023, ПАИ

Торжественный молебен в честь памяти святой равноапостольной княгини Ольги, основательницы и покровительницы Пскова, состоялся на Вечевой площади Псковского кремля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На Вечевой площади собралось несколько сотен верующих: прихожане и священники всех храмов Пскова, паломники и туристы. Молебен отслужили архиерей Русской православной церкви, архиепископ Новоазовский Варсонофий и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Мы молимся сегодня святой всемогущей воительнице, воспитательнице, устроительнице Русской земли. Дабы она презрела на наши грехи, наши несовершенства, всё то, что мы не смогли сделать пока по заветам Христовым, и привела на русскую землю мир, победу над злом, победу над страшными врагами, над теми, кто замышляет разделить нашу страну и в конце концов погубить её. Без лишних слов речь идёт о том, чтобы она своим представительством помогла во всём, что мы не сможем сделать, и укрепила нас здесь в очередной период тяжёлых испытаний», – обратился к верующим митрополит Тихон.

Отметим, в честь великой княгини Ольги и в других храмах Пскова сегодня прошли божественные литургии.