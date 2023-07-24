Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Торжественный молебен в честь княгини Ольги отслужили в главном храме Пскова

Торжественный молебен в честь памяти святой равноапостольной княгини Ольги, основательницы и покровительницы Пскова, состоялся на Вечевой площади Псковского кремля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

На Вечевой площади собралось несколько сотен верующих: прихожане и священники всех храмов Пскова, паломники и туристы. Молебен отслужили архиерей Русской православной церкви, архиепископ Новоазовский Варсонофий и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Мы молимся сегодня святой всемогущей воительнице, воспитательнице, устроительнице Русской земли. Дабы она презрела на наши грехи, наши несовершенства, всё то, что мы не смогли сделать пока по заветам Христовым, и привела на русскую землю мир, победу над злом, победу над страшными врагами, над теми, кто замышляет разделить нашу страну и в конце концов погубить её. Без лишних слов речь идёт о том, чтобы она своим представительством помогла во всём, что мы не сможем сделать, и укрепила нас здесь в очередной период тяжёлых испытаний», – обратился к верующим митрополит Тихон.

Фото: телеграм-канал Борис Елкина

Отметим, в честь великой княгини Ольги и в других храмах Пскова сегодня прошли божественные литургии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 июля 2023

Более 120 млрд рублей выделят российским регионам на развитие дорог

24 июля 2023

День города в Пскове прошёл без происшествий

24 июля 2023

Глэмпинг на Лесицком озере в Печорском районе планируют сделать круглогодичным

24 июля 2023

По 65,8 млн рублей выиграли Гдов и Изборск на проекты благоустройства

24 июля 2023

Парк отдыха создают на Лесицком озере в Печорском районе

24 июля 2023

Борис Елкин поздравил псковичей с Днём княгини Ольги

24 июля 2023

«Лидерам России» впервые предстоит пройти региональный этап

24 июля 2023

12 новых контейнерных площадок появится в Новоржеве


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...