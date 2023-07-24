Водитель пострадал в ДТП в Дедовичском районе

15:17, 24 июля 2023, ПАИ

37-летний водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло в деревне Новая Деревня в Дедовичском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель, ему оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.