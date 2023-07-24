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Общество

День города в Пскове прошёл без происшествий

Сотрудники псковской полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, посвящённых 79-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1120-летию со дня первого упоминания города в летописи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

В празднике приняло участие более 57,5 тысячи жителей и гостей Пскова. С самого утра кинологи со служебными собаками обследовали площадки, где проходили торжественные мероприятия, и места массового пребывания горожан.

Учитывая, что в период празднования Дня города было организовано 29 праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, на охрану общественного порядка вышло порядка 210 сотрудников полиции, а также представителей народных дружин, сотрудников Росгвардии, волонтёров.

Предпринятые меры безопасности по всем направлениям дали положительные результаты: не допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений.

«Следует отметить, что безопасность во время проведения праздничных мероприятий обеспечивалась с помощью комплекса специальной аппаратуры для бесконтактного обнаружения правонарушений. Четыре стационарных и четыре выносных видеокамеры, входящие в состав данного комплекса, позволяли охватывать всю территорию Октябрьской площади. Информация с видеокамер сразу же поступала на мониторы, установленные в специальном автомобиле», – отметили в УМВД.  

В пресс-службе подчеркнули, что большинство псковичей и гостей города с пониманием относились к законным требованиям сотрудников полиции, пресекавшим распитие алкоголя в общественных местах.

«Полиция, руководствуясь действующим законодательством, предприняла все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», – заключили в сообщении.

Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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