Жителей Псковского района приглашают поучаствовать в фотофлешмобе

18:20, 24 июля 2023, ПАИ

Жителей Псковского района приглашают поучаствовать в фотофлешмобе «Я люблю Псковский район». Об этом сообщается в группе «Центр добровольчества Псковского района» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили организаторы флешмоба, фотографии принимаются до 1 августа включительно. Лучшие снимки попадут на выставку центра добровольчества, а победителей наградят памятными подарками администрации Псковского района.

Для участия в конкурсе необходимо сделать фото в любимом месте, затем загрузить фотографию в фотоальбом официального сообщества Центра добровольчества Псковского района. В описании к фото необходимо указать хештег #ЯлюблюПсковскийрайон, Ф. И. О. участников или название коллектива. Кроме того, необходимо ответить на вопрос «Почему ты любишь Псковский район?» и добавить ответ в описание.