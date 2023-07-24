Жителей Псковского района приглашают поучаствовать в фотофлешмобе
Жителей Псковского района приглашают поучаствовать в фотофлешмобе «Я люблю Псковский район». Об этом сообщается в группе «Центр добровольчества Псковского района» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили организаторы флешмоба, фотографии принимаются до 1 августа включительно. Лучшие снимки попадут на выставку центра добровольчества, а победителей наградят памятными подарками администрации Псковского района.
Для участия в конкурсе необходимо сделать фото в любимом месте, затем загрузить фотографию в фотоальбом официального сообщества Центра добровольчества Псковского района. В описании к фото необходимо указать хештег #ЯлюблюПсковскийрайон, Ф. И. О. участников или название коллектива. Кроме того, необходимо ответить на вопрос «Почему ты любишь Псковский район?» и добавить ответ в описание.