Стало известно, на какой стадии находится реализация реконструкции набережной в Великих Луках

17:36, 24 июля 2023, ПАИ

На какой стадии находится реализация реконструкции набережной реки Ловати в Великих Луках стало известно редакции портала Luki-News.

Глава администрации муниципалитета Андрей Беляев сообщил, что в данный момент в управлении жилищно-коммунального хозяйства находится проект «Реконструкция набережной реки Ловати с прилегающими парковыми зонами от городской плотины до пешеходного вантового моста в Великих Луках» в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» с положительным заключением Государственной экспертизы.

В настоящий момент ведётся работа по изысканию денежных средств для реализации данного проекта.