Стало известно, на какой стадии находится реализация реконструкции набережной в Великих Луках
На какой стадии находится реализация реконструкции набережной реки Ловати в Великих Луках стало известно редакции портала Luki-News.
Глава администрации муниципалитета Андрей Беляев сообщил, что в данный момент в управлении жилищно-коммунального хозяйства находится проект «Реконструкция набережной реки Ловати с прилегающими парковыми зонами от городской плотины до пешеходного вантового моста в Великих Луках» в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» с положительным заключением Государственной экспертизы.
В настоящий момент ведётся работа по изысканию денежных средств для реализации данного проекта.
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Стало известно, на какой стадии находится реализация реконструкции набережной в Великих Луках