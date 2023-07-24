В Великих Луках готовятся к празднованию столетия Александра Матросова

18:29, 24 июля 2023, ПАИ

Проект плана основных мероприятий, приуроченных к столетию Героя Советского Союза Александра Матросова, составлен и на данный момент находится на этапе согласования, сообщает портал Luki-News.

Помимо этого, в Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности направлена проектная документация об объекте культурного наследия федерального значения «Могила Матросова Александра Матвеевича (1924–1943)» 1954 года для проверки сметной стоимости.

Отметим, что празднования пройдут в 2024 году.