Псковскую молодёжь приглашают к участию в международном фотоконкурсе

17:57, 24 июля 2023, ПАИ

Молодых людей из Псковской области в возрасте от 14 до 25 лет приглашают принять участие в международном фотоконкурсе «Шёлковый путь глазами молодёжи – 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотоконкурс проводится в рамках программы «Шёлковый путь» ЮНЕСКО, реализуемой сектором социальных и гуманитарных наук. Он задействует фотографию как инструмент, способствующий культурному взаимодействию, построению взаимопонимания и продвижению мира среди людей, живущих в регионах, связанных Шёлковым путём.

В этом году темами фотоконкурса являются архитектура, памятники и урбанизм. Заявки могут быть посвящены любой из них и должны отражать взаимное влияние, которое оказали друг на друга люди, жившие вдоль Шёлкового пути.

Фотографы, заинтересованные в исследовании архитектуры, памятников и урбанизма на Шёлковом пути могут запечатлеть:

– величие древних и средневековых городов Шёлкового пути, включая их монументальные крепости, храмы, мечети и дворцы;

– внутреннюю архитектуру и оформление исторических памятников и мест;

– сочетание архитектурных стилей и образов, встречающихся в городах Шёлкового пути, отражающее разнообразные художественные влияния в регионе;

– современные города и памятники, которые по-прежнему отражают наследие Шёлкового пути, такие как возвышающиеся над городом небоскребы и музеи;

– влияние урбанизма и архитектуры на людей и сообщества Шёлкового пути, от традиционных кварталов до современной городской застройки;

– роль архитектуры и урбанизма в содействии устойчивому развитию и сохранению культурного наследия вдоль Шёлкового пути, а также их влияние на местные сообщества.

Крайний срок подачи заявок: 31 июля 2023 года.

Основная информация:

– Две категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

– Приз: Победители, занявшие первые три места в каждой возрастной категории, получат по фотоаппарату. Обладатели первого места получат профессиональный фотоаппарат. Обладатели второго места получат полупрофессиональный фотоаппарат. Обладатели третьего места получат цифровой фотоаппарат стандартной модели.

Кроме того, около 60 лучших фотографий конкурса войдут в профессиональный фотоальбом и будут представлены на выставке, которая пройдёт в разных странах мира (с учётом коронавирусных ограничений).

Инструкция по участию доступна по ссылке.