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Общество

Почётный гражданин Пскова представил свои новые песни в колледже искусств

Презентация новых вокальных сочинений псковского композитора, почётного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного деятеля искусств Карелии Николая Мишукова состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В концерте приняли участие солистки Псковского русского народного хора Ольга Петрова и Юлия Алексеева, Марина Мариненко (вокал), Валерия Дунюшкина, Борис Шелков (фортепиано).

Все прозвучавшие в программе концерта песни написал Николай Мишуков на стихи псковских поэтов: Надежды Камянчук, Татьяны Рыжовой, Виты Пшеничной, Веры Сергеевой, Владимира Половникова, а также на свои собственные.

Николай Мишуков отметил в 2022 году 90-летие. Он родился 21 декабря 1932 года в Кировске (Мурманская область). В 1957 году окончил Петрозаводское музыкальное училище, в 1964 году – Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1970 году он переехал в Псков, где долгое время преподавал в Псковском областном музыкальном училище (сегодня – это колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова), руководил Псковским хором русской песни, студенческой хоровой капеллой Псковского государственного университета. Николай Мишуков является автором около 500 музыкальных произведений: хоров, романсов, инструментальных пьес, песен.

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