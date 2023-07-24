Подземные переходы в Великих Луках готовятся ввести в эксплуатацию

18:29, 24 июля 2023, ПАИ

Подземные пешеходные переходы на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в скором времени введут в эксплуатацию. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на главу администрации Великих Лук Андрея Беляева.

Так, в настоящее время объект находится на стадии ввода в эксплуатацию. В рамках данного мероприятия выявлены замечания, которые будут устранены в ближайшее время.

«Сдача объекта выполняется только тогда, когда исполнены все работы в рамках муниципального контракта. Затопление пешеходного перехода произошло в связи с аварийной остановкой канализационной насосной станции. В этот период была проверена работа пластового дренажа. На данный момент насосная станция работает в автоматическом режиме», – пояснил Андрей Беляев.

Напомним, в переходах был произведён монтаж подъёмных платформ для маломобильной категории граждан.