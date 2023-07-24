Журналистам ПАИ вручили премию правительства региона за цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

17:37, 24 июля 2023, ПАИ

Журналистам ПАИ вручили премию правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия в 2023 году. Мероприятие прошло в здании правительства региона, передаёт корреспондент ПАИ.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона подчеркнул, что традиции вручать премии правительства Псковской области представителям творческих профессий уже 28 лет. «Лауреатами премий за это время стали сотни талантливых людей, и теперь вы становитесь с ними в один ряд как лучшие из лучших. У нашей Псковской области богатейшее историко-культурное наследие. Очень важно, чтобы такие неравнодушные, профессиональные, целеустремлённые люди рассказывали о нём нашей молодёжи, жителям других регионов. Искренние слова благодарности за ваш труд. Дерзайте. Жителям Псковской области есть на кого равняться», – сказал Михаил Ведерников.

Так, автор фильмов, журналист Лариса Малкова, режиссёр Иван Лопаев и заместитель директора, начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова удостоены награды за цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО».

Журналист Лариса Малкова отметила, что работа над циклом фильмов проходила в течение нескольких месяцев. «10 фильмов, 10 серий. Герой каждой – один из памятников Юнеско. Но это фильмы даже больше о людях, которые сохраняют и оберегают: реставраторах, искусствоведах, архитекторах, археологах. Может, громко звучит, но наши фильм – это тоже пусть малый, но вклад в сохранение и популяризацию нашего народного, псковского достояния. А ещё свои силы и знания отдавала вся наша команда. Это операторы, фотографы (эх, фильм о фильме так и не сделали), монтировщики, маркетологи – люди, которые любят свою работу и трудятся с полной отдачей», – отметила она.

Напомним, что традиционная премия правительства Псковской области направлена на сохранение и развитие творческого потенциала региона. Решение о присуждении премий принимает комиссия, в которую входят работники культуры и деятели искусства, журналисты и общественные деятели области. В качестве основных критериев конкурсного отбора определены значимость произведения для Псковской области, его профессиональный и художественный уровень, актуальность и новизна, новые формы, нестандартные подходы, творческое своеобразие, оригинальность произведения.

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