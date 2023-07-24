30 лет со дня открытия пятника Александру Невскому празднуют сегодня

18:52, 24 июля 2023, ПАИ

24 июля исполняется 30 лет со дня открытия памятника «Русским воинам, великому князю Александру Невскому от благодарных потомков» - именно так называется памятник на горе Соколихе под Псковом, передает корреспондент ПАИ.

От идеи его создания до момента воплощения прошло 26 лет, отметили в Государственном архиве Псковской области.

21 января 1967 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о сооружении на Псковской земле монумента в память о Ледовом побоище.

Спустя два года, 11 марта 1969 года, прошло обсуждение представленных на конкурс проектов памятника. Всего их было 5.

Экспертно-художественный совет отдал предпочтение проекту заслуженного художника РСФСР скульптора И.И. Козловского и заслуженного архитектора РСФСР П.С. Бутенко.

Летом 1970 года группа экспертов выехала на остров Сиговец – ближайшей точке от места битвы князя Александра Невского и его дружины с немецкими рыцарями. Предполагалось сделать монумент из белого камня, высота его должна была составить 30 метров. Началась работа по созданию модели памятника. Но в 1978 году вопрос застопорился.

Причина: остров слишком удален от дорог, к тому же он может подтапливаться, требуется подсыпка берегов, а доставка туристов может осуществляться только в летние месяцы. Стали искать новые площадки.

Предложили несколько: между рекой Великой и ул. М. Горького напротив Псковского Кремля; на реке Великой у Снятогорского монастыря; на холме, расположенном между Снятогорским монастырем и Гдовским шоссе (в створе устья реки Великой).

В 1981 году выбор остановили на горе Соколихе. Тогда же пересмотрели материал – скульптурную композицию решено было выполнять из бронзы, в прапоры – из меди.

Но воплощение проекта в жизнь шло медленно. И вызвано это было поиском решения главного вопроса: на каких площадях отливать такую грандиозную композицию, как ее собирать. Отливали фигуры в Ленинграде. Неоднократно пересматривали сметы, вносили изменения в бюджет проекта.

Только 21 июля 1993 года был утвержден акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию монумента.