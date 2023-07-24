Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

30 лет со дня открытия пятника Александру Невскому празднуют сегодня

24 июля исполняется 30 лет со дня открытия памятника «Русским воинам, великому князю Александру Невскому от благодарных потомков» - именно так называется памятник на горе Соколихе под Псковом, передает корреспондент ПАИ.

От идеи его создания до момента воплощения прошло 26 лет, отметили в Государственном архиве Псковской области.

21 января 1967 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о сооружении на Псковской земле монумента в память о Ледовом побоище.

Спустя два года, 11 марта 1969 года, прошло обсуждение представленных на конкурс проектов памятника. Всего их было 5.

Экспертно-художественный совет отдал предпочтение проекту заслуженного художника РСФСР скульптора И.И. Козловского и заслуженного архитектора РСФСР П.С. Бутенко.

Летом 1970 года группа экспертов выехала на остров Сиговец – ближайшей точке от места битвы князя Александра Невского и его дружины с немецкими рыцарями. Предполагалось сделать монумент из белого камня, высота его должна была составить 30 метров. Началась работа по созданию модели памятника. Но в 1978 году вопрос застопорился.

Причина: остров слишком удален от дорог, к тому же он может подтапливаться, требуется подсыпка берегов, а доставка туристов может осуществляться только в летние месяцы. Стали искать новые площадки.

Предложили несколько: между рекой Великой и ул. М. Горького напротив Псковского Кремля; на реке Великой у Снятогорского монастыря; на холме, расположенном между Снятогорским монастырем и Гдовским шоссе (в створе устья реки Великой).

В 1981 году выбор остановили на горе Соколихе. Тогда же пересмотрели материал – скульптурную композицию решено было выполнять из бронзы, в прапоры – из меди.

Но воплощение проекта в жизнь шло медленно. И вызвано это было поиском решения главного вопроса: на каких площадях отливать такую грандиозную композицию, как ее собирать. Отливали фигуры в Ленинграде. Неоднократно пересматривали сметы, вносили изменения в бюджет проекта.

Только 21 июля 1993 года был утвержден акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию монумента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 июля 2023

Тракторист погиб в результате несчастного случая 

24 июля 2023

Ремонтные работы фонтанов производились в Великих Луках

24 июля 2023

О строительстве глэмпинга в Печорском районе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

24 июля 2023

30 лет со дня открытия пятника Александру Невскому празднуют сегодня

24 июля 2023

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» отметила своё 50-летие

24 июля 2023

Подземные переходы в Великих Луках готовятся ввести в эксплуатацию

24 июля 2023

Участок дороги Изборск – Палкино – Остров временно закроют для автомобилей

24 июля 2023

Жителей Псковского района приглашают поучаствовать в фотофлешмобе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...