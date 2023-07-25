Таксист до смерти избил мужчину под Санкт-Петербургом

22:48, 24 июля 2023, ПАИ

В Ленинградской области задержан таксист, до смерти избивший пассажира в Мурине. Об этом сообщил интернет-ресурс «Известия».

«23 июля в 17:47 в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что у дома № 12 на Воронцовском бульваре в Мурине после драки без признаков жизни лежит мужчина», – говорится в сообщении «МВД Медиа».

Погибший оказался 42-летним петербуржцем. Вскоре по подозрению в причастности к его гибели был задержан 23-летний таксист, приехавший из страны ближнего зарубежья.

Было установлено, что между ними произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина скончался от полученного удара. Таксиста доставили в отдел полиции для разбирательства.