Научно-образовательные проекты ПсковГУ представили на форуме в Калининграде

07:29, 25 июля 2023, ПАИ

Заведующая научно-образовательной лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Татьяна Хришкевич представила сетевые проекты Псковского государственного университета и вузов Белоруссии в рамках программы развития стратегического проекта «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ» на XI российско-белорусском молодежном форуме в Калининграде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Также специалист рассказала об основных задачах, направлениях деятельности и проектах Российско-белорусского центра изучения Второй мировой войны.

«Совместные научно-образовательные проекты, направленные на защиту исторической памяти, особенно необходимы в настоящее время, вследствие стремления ряда государств к пересмотру исторической роли российского и советского народа в глобальных процессах ХХ века. Объектами пересмотра становятся наиболее значимые события истории России, имеющие ключевое значение для мировой истории. В их ряду стоят Вторая мировая война и роль СССР в победе над нацизмом. Современная российская история также подвергается пересмотру на международной арене. Эти процессы требуют от исторической науки сохранения фактов, подтверждающих ведущую роль советского народа в истории ХХ – начала XXI в. на основе достоверных источников и архивных документов», – отметила Татьяна Хришкевич.

В форуме также приняли участие лидеры молодежных движений двух стран, представители волонтерских организаций, молодежных движений, студенчества, государственных структур и учреждений Белоруссии (Белорусского республиканского союза молодежи) и Российской Федерации (Курской, Ставропольской, Псковской, Тверской областей, г. Москвы и Санкт-Петербурга). Делегатами международной площадки очно и онлайн стали более 200 человек.

В ходе встречи прошло обсуждение совместных проектов, приоритетных направлений молодежной политики стран, вопросов сохранения исторической памяти, развития студенческого взаимодействия, реализации инициатив молодежи Союзного государства, а также информационной безопасности в молодежной среде, в том числе участники поделились опытом реализации знаковых инициатив для современного поколения двух стран.

Кроме того, состоялись форсайт-сессия «Молодежь и будущее Союзного государства», дискуссионная площадка «Современная молодёжная политика в России и Беларуси», круглые столы «Сохранение исторической памяти», «Информационная безопасность в молодёжной среде», «Развитие студенческого двустороннего сотрудничества».

Было также подписано соглашение о сотрудничестве между Всероссийской общественной молодежной организацией «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и Общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи».

Организаторами форума выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный Совет молодежных и детских объединений России, «МИРЭА — Российский технологический университет», Министерство образования Республики Беларусь, Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».