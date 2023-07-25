Свою первую любовь из Псковской области ищет зритель «Жди меня»

11:41, 25 июля 2023, ПАИ

Свою первую любовь Надежду Бочурину ищет зритель программы «Жди меня». Ранее женщина проживала в Псковской области. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Ищу свою первую любовь, Надю Бочурину, примерно 1969-1970 года рождения», – говорится в сообщении на сайте программы «Жди меня» под номером заявки № 1924729.

Мужчина рассказал, что они познакомились в санатории «Гороховое озеро», оба учились тогда в пятом классе. Уже после санатория долго переписывались почти до самого окончания школы.

«Она жила в Дно в Псковской области. Когда связь оборвалась, пытался её найти. От соседей узнал, что она вышла замуж и уехала в Белоруссию, что там развелась и живёт сейчас в Польше. Очень много нас связывало. Наверное, вот это детство. Выросли вместе. И очень хотелось бы встретиться, поговорить, узнать, как она, что у неё. Даже пускай она замужем», – подчеркнул мужчина.