Глава Пскова поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия

13:14, 25 июля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия Российской Федерации с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Вы стоите на страже правопорядка, законных интересов граждан и их свобод. Решаете задачи общественной и государственной значимости. Трудно переценить ваш вклад в стабильность и спокойствие нашей страны», – написал он.

Борис Елкин поблагодарил следователей за добросовестный труд и верность избранному делу.

«От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой жизненной энергии. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!» – заключил глава Пскова.