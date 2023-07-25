Глава Пскова поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия
Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия Российской Федерации с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Вы стоите на страже правопорядка, законных интересов граждан и их свобод. Решаете задачи общественной и государственной значимости. Трудно переценить ваш вклад в стабильность и спокойствие нашей страны», – написал он.
Борис Елкин поблагодарил следователей за добросовестный труд и верность избранному делу.
«От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой жизненной энергии. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!» – заключил глава Пскова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>