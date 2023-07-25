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Общество

Глава Пскова поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия Российской Федерации с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Вы стоите на страже правопорядка, законных интересов граждан и их свобод. Решаете задачи общественной и государственной значимости. Трудно переценить ваш вклад в стабильность и спокойствие нашей страны», – написал он.

Борис Елкин поблагодарил следователей за добросовестный труд и верность избранному делу.

«От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой жизненной энергии. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!» – заключил глава Пскова.

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