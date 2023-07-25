Два человека погибли от удара током в Красном Селе в Петербурге

23:55, 25 июля 2023, ПАИ

Двое мужчин погибли в Санкт-Петербурге в результате удара током. Об этом 25 июля сообщил источник «Известий».

Их трупы обнаружили местные жители. Тело одного мужчины почти полностью сгорело, на втором остались куски одежды.

Инцидент произошёл в Красном Селе на Нарвской улице. Предварительно петербуржцы гуляли по лесному массиву и зашли в густую траву. В ней они не заметили провод, который находился под высоким напряжением, и случайно наступили на него.

Правоохранители начали доследственную проверку. Следователи выясняют, почему провод под напряжением лежал на траве.