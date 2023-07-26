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Общество

Более 30% российских работодателей повысили зарплату сотрудникам

33% работодателей в России подняли зарплату сотрудникам во втором квартале 2023 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты июльского опроса «Работа.ру».

По словам гендиректора сервиса Александра Ветеркова, оставшиеся организации решили сохранить плату на прежнем уровне. Он подчеркнул, что при условиях дефицита кадров компании конкурируют за соискателей и для этого предлагают более выгодные условия.

Фото ПАИ

Александр Ветерков обратил внимание, что за первые шесть месяцев 2023 года зарплатное предложение увеличилось на 8 % по сравнению с 2022-м, а в некоторых сферах – на 22%.

Управляющий директор платформы Артем Кумпел рассказал, что средний полугодовой показатель вырос еще больше – на 14%, достигнув 58,4 тысячи рублей. Только за прошлый квартал увеличение составило 38% относительно 2022-го. Наибольшая положительная динамика – в сферах страхования, банковского дела, промышленности, маркетинга и IT, отметил эксперт.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда отметили существенный рост зарплат среди рабочих специальностей. Так, по всем таким профессиям медианные предложения жалованья составили от 45 до 59 тысяч на июнь 2023-го, тогда как за прошлый год – от 40 до 49 тысяч.

По данным Росстата, в апреле 2023-го среднемесячная начисленная зарплата выросла на 13 %, составив 71,2 тысячи рублей, реальная же увеличилась на 10,4 %.

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