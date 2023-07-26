Доильный зал спасли от огня пожарные в Палкинском районе
Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в областном управлении МЧС.
Происшествие произошло 25 июля в 7:40 в деревне Воронино. Там сгорела насосная станция. При этом благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных удалось спасти два стойла, один доильный зал и галерею.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в электрощитовой насосной станции.
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