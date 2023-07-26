Доильный зал спасли от огня пожарные в Палкинском районе

10:09, 26 июля 2023, ПАИ

Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в областном управлении МЧС.

Происшествие произошло 25 июля в 7:40 в деревне Воронино. Там сгорела насосная станция. При этом благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных удалось спасти два стойла, один доильный зал и галерею.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в электрощитовой насосной станции.