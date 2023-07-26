Полицейские разыскали пропавшего в июне псковича

10:56, 26 июля 2023, ПАИ

В Пскове полицейские нашли пропавшего в июне этого года 53-летнего мужчину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Его удалось разыскать сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции.

Полиция выражает благодарность жителям региона и представителям средств массовой информации, которые оказывали содействие органам внутренних дел области в его розыске.