Полицейские разыскали пропавшего в июне псковича
В Пскове полицейские нашли пропавшего в июне этого года 53-летнего мужчину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Его удалось разыскать сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции.
Полиция выражает благодарность жителям региона и представителям средств массовой информации, которые оказывали содействие органам внутренних дел области в его розыске.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 июля 2023
Александр Голышев: Избирательная кампания этого года – важнейшее событие в Псковской области