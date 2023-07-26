О погоде в августе расскажет Тала Нещадимова в медиацентре ПАИ

12:04, 26 июля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию Псковского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, проходит в медиацентре ПАИ.

Каким будет август, почему июльские ночи такие холодные, как и кто следит за погодой в Псковской области, как рождается прогноз погоды, влияет ли человек на климат?

Об этом и многом другом расскажет начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.