Ночную литургию провели в подземном храме на острове Псковского озера

11:42, 26 июля 2023, ПАИ

Ночная литургия в празднование иконы Божией Матери «Казанская» прошла в подземном храме на острове Верхнем на Псковском озере. Об этом сообщает пресс-служба Псковской епархии.



Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви



Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви



Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви



Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви



Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви









Богослужение в день прославления иконы Пресвятой Богородицы «Казанская» в нижнем приделе храма святых апостолов Петра и Павла на острове Верхнем совершил настоятель храма иерей Михаил Буценка.

Сохранившаяся подземная часть храма осталась от мужского монастыря, существовавшего в XV веке на острове Верхнем на Псковском озере. В подземном приделе, по преданию, молился Досифей Верхнеостровский.

Только в XVI и XVII веках на острове появились наземные церкви, отметили в епархии.