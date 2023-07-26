Ночную литургию провели в подземном храме на острове Псковского озера
Ночная литургия в празднование иконы Божией Матери «Казанская» прошла в подземном храме на острове Верхнем на Псковском озере. Об этом сообщает пресс-служба Псковской епархии.
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Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви
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Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви
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Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви
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Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви
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Фото: Псковская епархия Русской Православной Церкви
Богослужение в день прославления иконы Пресвятой Богородицы «Казанская» в нижнем приделе храма святых апостолов Петра и Павла на острове Верхнем совершил настоятель храма иерей Михаил Буценка.
Сохранившаяся подземная часть храма осталась от мужского монастыря, существовавшего в XV веке на острове Верхнем на Псковском озере. В подземном приделе, по преданию, молился Досифей Верхнеостровский.
Только в XVI и XVII веках на острове появились наземные церкви, отметили в епархии.
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