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Культура

Заслуженная артистка Наталья Александрова выступит на Днях Псковской области в Витебске

Заслуженная артистка России Наталья Александрова выступит на Днях Псковской области в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: телеграм-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Наталья Александрова давно покорила псковичей своим удивительным тембром голоса. В сольных программах в ее великолепном исполнении под звуки гитары звучат русские и цыганские романсы, песни, лирические ретрошлягеры, джаз, строгие песни военных лет, озорные частушки, духовные песнопения», — отметили в дирекции.

28 июля в 19:00 на площади Тысячелетия Витебска вокалистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова исполнит песни «Дорогой длинною», «Ямщик, не гони лошадей», «Динь-динь», «Пара гнедых», «Мне нравится», «У церкви стояла карета», «Белой акации гроздья душистые». Вход на концерт свободный.

Ранее туристам рассказали, что стоит посетить в Витебске во время Дней Псковской области.

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