Заслуженная артистка Наталья Александрова выступит на Днях Псковской области в Витебске

11:22, 26 июля 2023, ПАИ

Заслуженная артистка России Наталья Александрова выступит на Днях Псковской области в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Наталья Александрова давно покорила псковичей своим удивительным тембром голоса. В сольных программах в ее великолепном исполнении под звуки гитары звучат русские и цыганские романсы, песни, лирические ретрошлягеры, джаз, строгие песни военных лет, озорные частушки, духовные песнопения», — отметили в дирекции.

28 июля в 19:00 на площади Тысячелетия Витебска вокалистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова исполнит песни «Дорогой длинною», «Ямщик, не гони лошадей», «Динь-динь», «Пара гнедых», «Мне нравится», «У церкви стояла карета», «Белой акации гроздья душистые». Вход на концерт свободный.

Ранее туристам рассказали, что стоит посетить в Витебске во время Дней Псковской области.