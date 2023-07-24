Что посетить туристам в Витебске во время Дней Псковской области, рассказали эксперты

18:13, 24 июля 2023, ПАИ

С 27 по 30 июля на территории площади Тысячелетия Витебска пройдут Дни Псковской области. На площадке туристского блока гости смогут узнать не только про самые интересные места Псковщины и достопримечательности, которыми славится регион, но и поучаствовать в интерактивах и мастер-классах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вход на все мероприятия свободный.

28–29 июля

12:00–13:30 – мастер-класс «Домовая роспись» (КФХ «Хлебный хутор»).

12:00–14:00 – историческая игротека (ФГБУК «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»).

13:00 – анимация:

– Zumba Dance (28 июля),

– «Весёлые игры с пиратами» (29 июля).

13:00–14:30 – мастер-класс «Изготовление средневекового браслета из кожи» (средневековая лавка «Званица»).

14:00–14:30 – мастер-класс «Бойкая изборская набойка» (ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Изборск»).

14:00–16:00 – игра-стратегия «15/81» (ФГБУК «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»).

15:00–16:30 – мастер-класс «Изготовление кулона из рога оленя» (средневековая лавка «Званица»).

15:00 – анимация:

– «Пиратская пирушка» (развлекательные игры) (28 июля),

– «Современная инопланетная тусовка» (29 июля).

16:00–17:30 – мастер-класс «Домовая роспись» (КФХ «Хлебный хутор»).

16:00–18:00 – мастер-класс «Псковская монета» (ФГБУК «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»).

17:00–18:30 – мастер-класс «Изготовление свечи из натуральной вощины» (средневековая лавка «Званица»).

17:00 – анимация:

– «Весёлые музыкальные игры с Умкой» (28 июля),

– «Зажигательная вечеринка с мультгероями» (29 июля).

18:00–18:30 – мастер-класс «Бойкая изборская набойка» (ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Изборск»).

18:00–20:00 – настольная игра «Псковский банкир» (ФГБУК «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»).

19:00 – анимация:

– «Вечеринка в стиле 90-х» (28 июля),

– «Фотосессия с северным мишкой Умкой» (29 июля).

30 июля

12:00–13:30 – мастер-класс «Домовая роспись» (КФХ «Хлебный хутор»).

12:00–14:00 – историческая игротека (ФГБУК «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»).

13:00–14:30 – мастер-класс «Изготовление средневекового браслета из кожи» (средневековая лавка «Званица»).

13:00 – анимация: Zumba Dance.

14:00–14:30 – мастер-класс «Бойкая изборская набойка» (ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Изборск»).

14:00–16:00 – игра-стратегия «15/81» (ФГБУК «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»).

15:00 – анимация: «Инопланетные развлекательные игры».

Ранее ПАИ публиковало культурную программу фестиваля на площади Тысячелетия, который будет проходить с 27 по 30 июля.