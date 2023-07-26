Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

12:40, 26 июля 2023, ПАИ

Более миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Палкино после звонков мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Псковской области позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что якобы злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты и осуществить несанкционированный доступ к банковским счетам. Для предотвращения этого они предложили жителям региона срочно оформить кредит и перевести средства на безопасные счета.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.