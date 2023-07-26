Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Более миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Палкино после звонков мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Псковской области позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что якобы злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты и осуществить несанкционированный доступ к банковским счетам. Для предотвращения этого они предложили жителям региона срочно оформить кредит и перевести средства на безопасные счета.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Видеокамеры запечатлели повредивших уличные шахматы в Себеже

26 июля 2023

Вооружённый ножом пскович ограбил магазин почти на 17 тысяч рублей

25 июля 2023

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Великих Луках

25 июля 2023

По факту повреждения шахматных фигур в Себеже возбуждено уголовное дело

25 июля 2023

Женщина госпитализирована в результате ДТП в Порховском районе

25 июля 2023

Сбивший насмерть велосипедистку житель Красногородска получил пять лет колонии

25 июля 2023

Более трёх миллионов рублей украли мошенники у псковичей

25 июля 2023

В Пскове водитель самоката сбил девушку и скрылся с места ДТП


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...