Вооружённый ножом пскович ограбил магазин почти на 17 тысяч рублей

11:56, 26 июля 2023, ПАИ

Вооруженный ножом 29-летний мужчина ограбил круглосуточный магазин, расположенный на улице Розы Люксембург в Пскове, на 16,5 тысячи рублей. Преступление произошло в мае этого года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Нетрезвый мужчина зашел в «Паб» и пригрозил продавцу ножом. Охраны в магазине не было. Злоумышленник приказал женщине отойти от кассы, в связи с чем она не смогла нажать на тревожную кнопку.

Опасаясь за свою жизнь, продавец не стала оказывать сопротивление. Мужчина открыл кассу ножом и похитил оттуда 16,5 тысячи рублей, после чего скрылся с места преступления.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Псковский городской суд.

Мужчине грозит наказание до десяти лет лишения свободы по статье 162 УК РФ. Известно, что ранее он уже был судим.