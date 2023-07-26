Миллион рублей потратят на капремонт Псковской межрайонной больницы

14:58, 26 июля 2023, ПАИ

Капитальный ремонт планируется провести в Псковской межрайонной больнице. Тендер по данному объекту размещён на официальном сайте госзакупок.

Рабочие отремонтируют кровлю здания, хирургический кабинет и санузел цокольного этажа. Планируется заменить полы, стены, потолки, провести сантехнические и электротехнические работы, а также монтаж пожарной сигнализации и вентиляций.

Максимальная цена контракта составляет один миллион рублей. В неё включены расходы на строительно-монтажные работы, оборудование и непредвиденные затраты.

Псковская межрайонная больница расположена в Пскове на улице Школьной, 24.