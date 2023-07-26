Миллион рублей потратят на капремонт Псковской межрайонной больницы
Капитальный ремонт планируется провести в Псковской межрайонной больнице. Тендер по данному объекту размещён на официальном сайте госзакупок.
Рабочие отремонтируют кровлю здания, хирургический кабинет и санузел цокольного этажа. Планируется заменить полы, стены, потолки, провести сантехнические и электротехнические работы, а также монтаж пожарной сигнализации и вентиляций.
Максимальная цена контракта составляет один миллион рублей. В неё включены расходы на строительно-монтажные работы, оборудование и непредвиденные затраты.
Псковская межрайонная больница расположена в Пскове на улице Школьной, 24.
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