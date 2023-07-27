Киберспорт и косплей: Как пройдёт фестиваль «IТочка роста цифровой молодёжи» в Пскове
Киберфестиваль «IТочка роста цифровой молодёжи» пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» 2 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.
На фестивале пройдут соревнования по киберспорту в дисциплинах Dota 2 и CS:GO, по спортивному программированию, фиджитал-спорту и онлайн-шахматам.
Помимо соревнований будут организованы мероприятия по робототехнике и дрон-рейсингу. Также пройдёт конкурс косплея и выставка, где можно будет увидеть модели отечественных танков из игр и фильмов, выполненные псковскими мастерами. Кроме того, на фестивале будет открыта площадка с IT-компаниями региона.
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