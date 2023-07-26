Новое асфальтобетонное покрытие появилось во дворах Великих Лук

18:36, 26 июля 2023, ПАИ

В Великих Луках в рамках муниципальных контрактов во дворах домов на улицах Вокзальной и Дьяконова появилось новое асфальтобетонное покрытие, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Новое асфальтобетонное покрытие появилось во дворе дома № 24/7 на улице Вокзальной. Работы подошли к завершению, состоялась приёмка двора совместно с подрядчиком, представителями УЖКХ города и общественности.

Заменили и часть неудовлетворительного дорожного покрытия во дворе дома № 19, корп. 1 на улице Дьяконова, где также прошла приёмка объекта. Совместно с контрольной группой на место выехал и депутат Великолукской городской Думы Андрей Корнев, который долгие годы курирует данный округ. Депутат пояснил, что кроме замены изношенного дорожного полотна и тротуаров во дворе произвели и укладку нового покрытия на входе на территорию близлежащей школы.

«Было много обращений жителей этого дома и всего квартала о том, что дети ходят в лицей № 11, а вот дорожка, по которой они идут, находится в неудовлетворительном состоянии и это мешает движению пешеходов, а особенно детей в учебное время. Территория как раз примыкает к этому многоквартирному дому, поэтому было принято решение отремонтировать и этот участок дороги», – прокомментировал Андрей Корнеев.

Ремонт дворовых территорий в городе проводится по графику.

