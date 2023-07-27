Дорога Изборск – Палкино – Остров будет перекрыта 29 июля

22:45, 26 июля 2023, ПАИ

О временном прекращении движения транспортных средств в Палкино на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Изборск – Палкино – Остров сообщила газета «Льновод».

Дорога будет временно перекрыта для автотранспорта в связи с прохождением праздничной колонны к братскому захоронению и проведением торжественного митинга в честь 79-й годовщины освобождения Палкинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Движение перекроют на ул. Островской от здания администрации Палкинского района до братского захоронения 29 июля с 12:30 до 15:00. Объезд осуществляется по улицам Набережной и Заречной или по улице Набережной, переулку Почтовому и улице Подгорной.

