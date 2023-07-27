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Конференция по вопросам лечения генетических заболеваний прошла в Пскове 

ПсковГУ стал соорганизатором Северо-Западной научной конференции для врачей всех специальностей «Метаболические расстройства, молекулярные технологии и генетические заболевания в клинической практике». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Программа конференции была направлена на приобретение необходимых знаний о молекулярных и метаболических основах развития патологии у детей и взрослых. Конференция адресована врачам различных специальностей, вовлечённым в решение проблем диагностики, лечения, реабилитации и профилактики наследственных заболеваний, для которых имеется патогенетическое лечение.

На конференции рассмотрели вопрос выбора лекарственных препаратов для лечения наследственных заболеваний у детей и взрослых, а также обсудили сложные клинические случаи пациентов с альфа-маннозидозом, СМА, болезнью Помпе, гомоцистинурией и другими заболеваниями с позиции междисциплинарного взаимодействия врачей различных специальностей стационарного и амбулаторного звена.

В первый день мероприятие проводилось в Санкт-Петербурге и было посвящено метаболическим и молекулярно-генетическим расстройствам заболеваний липидного метаболизма и синтеза желчных кислот. На второй день встреча специалистов-медиков продолжилась на базе Псковского областного клинического онкологического диспансера.

Конференцию в Пскове открыла президент Ассоциации специалистов в области молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени Е. И. Шварца, доктор медицинских наук, профессор ФГБОУ ВО «СЗГМУ имени И. И. Мечникова» Минздрава России Валентина Ларионова.

С приветственными словами выступили декан медицинского факультета ПсковГУ Марина Галактионова, главный врач онкологического диспансера Александр Юров, главный внештатный специалист по медицинской генетике Псковской области и заведующий клинико-диагностическим отделением Псковской городской больницы Сергей Соловьёв.

С докладами от ПсковГУ выступили профессор Марина Галактионова, врач-биолог молекулярно-генетической лаборатории Георгий Тарасевич, врач-патологоанатом Псковского областного клинического онкологического диспансера Елизавета Москалёва.

Добавим, что междисциплинарную конференцию организовала Ассоциация специалистов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики имени Е. И. Шварца. Спикерами мероприятия стали ведущие эксперты и члены ассоциации, сотрудники Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург), Северо-западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Северного государственного медицинского университета (Архангельск), Белорусского государственного медицинского университета (Минск).

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