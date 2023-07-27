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Происшествия

Пропавшую в лесу пенсионерку разыскивают в Псковской области

Пропавшую 72-летнюю жительницу деревни Поддубье Пустошкинского района разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

26 июля Вера Шведова (Пикина) ушла в лес и не вернулась. Её местонахождение неизвестно.

Ростом женщина 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые с проседью.

Была одета, предположительно, в тёмную кофту, длинную юбку, тёмные резиновые сапоги, тёмный платок. С собой находится разноцветная корзина.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52.

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