Пропавшую в лесу пенсионерку разыскивают в Псковской области

10:17, 27 июля 2023, ПАИ

Пропавшую 72-летнюю жительницу деревни Поддубье Пустошкинского района разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

26 июля Вера Шведова (Пикина) ушла в лес и не вернулась. Её местонахождение неизвестно.

Ростом женщина 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые с проседью.

Была одета, предположительно, в тёмную кофту, длинную юбку, тёмные резиновые сапоги, тёмный платок. С собой находится разноцветная корзина.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52.