Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта – исследование

14:11, 27 июля 2023, ПАИ

Реже отказывать себе в отпуске и ремонте стали россияне в первом полугодии этого года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков одного из сервисов альтернативного кредитования.

Эксперты опросили три тысячи россиян в июле и узнали, как у респондентов изменился подход к различным тратам по итогам первого полугодия.

«В 2022 году с ремонтом в квартире или на даче предпочитали повременить 32 %, в 2023 году – 24 %. Отказались от отпуска или сократили траты на него в 2022 году 53 %, в 2023 году – уже только 37 %», – приводит издание данные исследования аналитиков.

Кроме того, до 36 % с 28 % уменьшилось число тех, кто больше внимания уделяет поиску недорогих продуктов питания и товаров первой необходимости. Напротив, стало больше тех, кто решил отложить крупные покупки товаров длительного пользования, например бытовой техники, мебели, автомобиля: 49 % в 2023 году против 44 % в 2022 году.

Аналитики также отметили, что число россиян, ищущих подработку в дополнение к основному доходу, выросло с 12 до 16 %.

«Количество тех, кто финансовое поведение не менял, продолжая тратить деньги и распоряжаться ими в прежнем режиме, осталось практически без изменений – 28 и 29 % в 2022 и 2023 году соответственно», – отметили аналитики.