Сотрудник ПсковГУ вошёл в команду организаторов юбилейного фестиваля «Таврида.АРТ»

13:09, 27 июля 2023, ПАИ

Начальник отдела по работе с молодёжью ПсковГУ Санжар Джалилов вошёл в команду организаторов юбилейного фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдёт с 17 по 21 августа в Крыму. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Отбор проходил по результатам второго образовательного заезда «За сценой. Люди, технологии, процесс», участниками которого также стали студенты Псковского государственного университета Мария Бирюкова, Андрей Долинин, Андрей Стракшис и Владислав Меньшиков из колледжа ПсковГУ.

«Впереди организаторскую команду ждёт месяц усиленной подготовки, а сам фестиваль представит зрителям пять ключевых площадок внутри общей программы, презентует новейшие разработки молодых российских учёных и яркую шоу-программу», – отметили в пресс-службе.

«Таврида.АРТ» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор проектов, академию творческих индустрий и другие проекты. В 2023 году по распоряжению президента РФ «Таврида» преобразована в первый в России молодёжно-просветительский курорт.