Малое Крестовское захоронение благоустраивают в Пскове

11:39, 27 июля 2023, ПАИ

Работы по благоустройству территории Малого Крестовского захоронения ведутся в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках контракта подрядная организация выполнит устройство покрытия из плитки вокруг захоронений и памятника, установит бортовой камень. Захоронения покроют мраморной крошкой.



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова





Братское кладбище советских воинов расположено на окраине города справа от шоссе Ленинград – Киев на улице Лесной.

На Малом воинском захоронении в Крестах похоронено 56 воинов, погибших при освобождении Пскова. Из них четыре офицера, имена 12 неизвестны.

В 1964 году здесь был установлен памятник в виде четырёхугольной гранитной плиты, в верхней части которой изображён венок Славы и надпись «Вечная память».