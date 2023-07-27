Малое Крестовское захоронение благоустраивают в Пскове
Работы по благоустройству территории Малого Крестовского захоронения ведутся в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
В рамках контракта подрядная организация выполнит устройство покрытия из плитки вокруг захоронений и памятника, установит бортовой камень. Захоронения покроют мраморной крошкой.
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
Братское кладбище советских воинов расположено на окраине города справа от шоссе Ленинград – Киев на улице Лесной.
На Малом воинском захоронении в Крестах похоронено 56 воинов, погибших при освобождении Пскова. Из них четыре офицера, имена 12 неизвестны.
В 1964 году здесь был установлен памятник в виде четырёхугольной гранитной плиты, в верхней части которой изображён венок Славы и надпись «Вечная память».
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