Председателем Совета Великолукского райпо избран Алексей Фёдоров

14:52, 27 июля 2023, ПАИ

Депутат Собрания Великолукского района Алексей Фёдоров избран председателем Совета местного райпо, сообщает газета «Наш путь».

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Избрание состоялось на внеочередном собрании уполномоченных пайщиков Великолукского райпо. Участие в нём также приняли глава Великолукского района Алексей Кузьмин, председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля, председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов.

Напомним, что прошлый председатель Великолукского райпо скончался 8 июля на 66-м году жизни.

Новый председатель райпо Алексей Фёдоров родился 27 марта 1980 года в деревне Булынино Великолукского района. Получил высшее образование, окончив Великолукскую сельскохозяйственную академию. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом, являлся генеральным директором ООО «Элитон-плюс», директором ООО «Горивицы», директором ООО «Старт-3», помощником депутата Псковского областного Собрания депутатов. Дважды избирался депутатом районного Собрания депутатов – шестого и седьмого созывов.