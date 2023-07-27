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Общество

Председателем Совета Великолукского райпо избран Алексей Фёдоров

Депутат Собрания Великолукского района Алексей Фёдоров избран председателем Совета местного райпо, сообщает газета «Наш путь».

Фото: газета «Наш путь»

Избрание состоялось на внеочередном собрании уполномоченных пайщиков Великолукского райпо. Участие в нём также приняли глава Великолукского района Алексей Кузьмин, председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля, председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов.

Напомним, что прошлый председатель Великолукского райпо скончался 8 июля на 66-м году жизни.

Новый председатель райпо Алексей Фёдоров родился 27 марта 1980 года в деревне Булынино Великолукского района. Получил высшее образование, окончив Великолукскую сельскохозяйственную академию. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом, являлся генеральным директором ООО «Элитон-плюс», директором ООО «Горивицы», директором ООО «Старт-3», помощником депутата Псковского областного Собрания депутатов. Дважды избирался депутатом районного Собрания депутатов – шестого и седьмого созывов.

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