Председателем Совета Великолукского райпо избран Алексей Фёдоров
Депутат Собрания Великолукского района Алексей Фёдоров избран председателем Совета местного райпо, сообщает газета «Наш путь».
Избрание состоялось на внеочередном собрании уполномоченных пайщиков Великолукского райпо. Участие в нём также приняли глава Великолукского района Алексей Кузьмин, председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля, председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов.
Напомним, что прошлый председатель Великолукского райпо скончался 8 июля на 66-м году жизни.
Новый председатель райпо Алексей Фёдоров родился 27 марта 1980 года в деревне Булынино Великолукского района. Получил высшее образование, окончив Великолукскую сельскохозяйственную академию. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом, являлся генеральным директором ООО «Элитон-плюс», директором ООО «Горивицы», директором ООО «Старт-3», помощником депутата Псковского областного Собрания депутатов. Дважды избирался депутатом районного Собрания депутатов – шестого и седьмого созывов.
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