Всероссийский фестиваль «Псковские жемчужины» открылся в Пушкинских Горах

16:26, 27 июля 2023, ПАИ

Торжественное открытие XXII Всероссийского фестиваля народной традиционной культуры с международным участием «Псковские жемчужины» состоялось в Пушкинских Горах. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Участников и гостей фестиваля приветствовали заместитель директора Пушкинского заповедника Людмила Тихонова и исполнительный директор фестиваля Владислав Семёнов. Они подчеркнули важность мероприятия в сохранении русской народной культуры.

В этом году впервые после отмены антиковидных ограничений мероприятие пройдёт в традиционном очном формате. Гостей ждут выступления, прослушивания, мастер-классы и экскурсии по Пушкинскому заповеднику. Среди участников – коллективы из Вологодской, Тульской и Челябинской областей, а также из Удмуртии. Выступает и коллектив из Псковской области «Забава Опочецкая».

Фестиваль завершится большим гала-концертом 30 июля.

Организаторами мероприятия являются: музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», автономная некоммерческая организация «Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели», Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова и учреждение оздоровления и отдыха «Пушкиногорье».