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Общество

Александр Ведяхин: К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний

В рамках экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» представители 15 зарубежных компаний присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному на площадке альянса в сфере ИИ. Компании из Нигерии, Замбии, Кипра, Сенегала, Уганды, Буркина-Фасо, Ганы, Израиля, Мозамбика, Мали, Кении и ЮАР стали участниками масштабного сообщества экспертов в сфере искусственного интеллекта, состоящего уже почти из 200 организаций. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбербанка.

Фото здесь и далее: Сбер

«К кодексу уже присоединилось свыше 180 российских компаний и организаций, а сегодня круг участников кодекса был дополнен 15 компаниями из 12 государств. Мы очень рады, что география участников кодекса стремительно расширяется не только в рамках нашей страны, но и в мировом масштабе. Это, безусловно, важно, что представители различных организаций обращают внимание на вопросы этики ИИ и ответственного развития новых технологий, что, несомненно, станет импульсом для их развития в мире», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Кодекс разработан на площадке альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ. Одними из первых документ подписали Сбер, Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций, а также другие ведущие компании и учреждения.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний альянса на глобальном технологическом рынке. Среди участников ассоциации – Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, РФПИ, «СИБУР», ОХК «Уралхим», ГК «Русагро», «Северсталь», ГК «Самолет» и другие. В настоящий момент в альянсе реализуются четыре ключевых направления работы по трекам «Образование», «Практика и данные», «Нормативное регулирование» и «Квантовые технологии».

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Александр Ведяхин: К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний


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